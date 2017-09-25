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25.09.17 17:39 На правобережье порыв теплотрассы оставил без отопления 17 жилых домов





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"Метров 15 фонтан. Парить начало сильно, мы стали клиентские автомобили отгонять, пытались дозвониться - час не могли ни до кого дозвониться. Вылетали камни большие, падали на автомобили, как минимум две повредили. Воду перекрыли спустя час-полтора", - рассказал сотрудник автосервиса Дмитрий Марковчин.



На месте ЧП образовалась глубокая промоина. Она в стороне от дороги, но безопасно ли теперь ходить по тротуару - вопрос. В 17-ти жилых домах отключили отопление. Сколько кубометров воды вылилось - не скажет никто, воду откачивают постоянно, машины отъезжают одна за другой, но ощущение, что лужи меньше не становятся.



Аварийные бригады работают весь день. В "Сибирской генерирующей компании" заверили - владельцам автомобилей выплатят компенсацию через страховую компанию. "Идут земляные работы на месте повреждения, наша задача - добраться до повреждённого участка, определить степень повреждения. Будем в максимально короткие сроки ликвидировать этот порыв", - сообщила начальник управления по внешним связям СГК в Красноярском крае Татьяна Дудченко.



Пока не заменят участок теплосети, 17 домов останутся без тепла. В последний раз теплосеть здесь меняли 20 лет назад.





Этот участок теплотрассы успешно прошёл все гидравлические испытания. Рвануло около 11 часов утра; очевидцы рассказывают, испугались сильного хлопка, асфальт разлетался по кускам."Метров 15 фонтан. Парить начало сильно, мы стали клиентские автомобили отгонять, пытались дозвониться - час не могли ни до кого дозвониться. Вылетали камни большие, падали на автомобили, как минимум две повредили. Воду перекрыли спустя час-полтора", - рассказал сотрудник автосервиса Дмитрий Марковчин.На месте ЧП образовалась глубокая промоина. Она в стороне от дороги, но безопасно ли теперь ходить по тротуару - вопрос. В 17-ти жилых домах отключили отопление. Сколько кубометров воды вылилось - не скажет никто, воду откачивают постоянно, машины отъезжают одна за другой, но ощущение, что лужи меньше не становятся.Аварийные бригады работают весь день. В "Сибирской генерирующей компании" заверили - владельцам автомобилей выплатят компенсацию через страховую компанию. "Идут земляные работы на месте повреждения, наша задача - добраться до повреждённого участка, определить степень повреждения. Будем в максимально короткие сроки ликвидировать этот порыв", - сообщила начальник управления по внешним связям СГК в Красноярском крае Татьяна Дудченко.Пока не заменят участок теплосети, 17 домов останутся без тепла. В последний раз теплосеть здесь меняли 20 лет назад. Евгения ПЛОТНИКОВА











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