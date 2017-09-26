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26.09.17 08:55 Законопроект о помощи обманутым дольщикам обсудят в краевом парламенте



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На лужайке под брезентовыми крышами живут несколько десятков человек - пойти людям просто некуда и пока это их единственная жилплощадь. Здесь обустроили столовую, спальную зону и даже установили туалет. Несмотря на то, что приближается зима, бастующие уходить отсюда не собираются. Более того, планируют установить на этой поляне военную палатку на 50 человек. В ней поставят тепловую пушку.

Сейчас в крае более 20 проблемных строек. Располагаются они в Красноярске, Сосновоборске, Железногорске, Емельяновском районе. Обманутые дольщики пытаются привлечь внимание к своей беде. Напомним, на рассмотрении депутатов Законодательного собрания края находится законопроект о помощи дольщикам, разработанный депутатами городского совета Красноярска.

"Мы его изучали, мы, наверное, одни из первых, кто его увидел. В том виде, в котором он есть, и правительство это тоже понимает и согласно в этой части с нами, он не будет давать результата. Он концептуально сырой, не проработан. Он защищает права лишь отдельных строек, но не всех дольщиков", - пояснила обманутый дольщик Мадина Ряжевая.

23 сентября с бастующими встретился губернатор Красноярского края, вместе они определили дальнейший вектор решения проблемы. Также на заседании комитета Законодательного собрания края по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству готовятся пересмотреть предложенный закон о помощи обманутым дольщикам с учётом всех замечаний. Все заинтересованные стороны готовят свои предложения и важнейший документ, без которого решение проблемы дольщиков невозможно сдвинуть с мёртвой точки.

"Мы предполагаем найти способы предоставления жилья тем людям, которые все деньги вложили в застройку и оказались без квартир. Таких не очень много, но механизма передачи им жилья из социальной очереди пока нет. Необходимо придумать такой механизм, который давал бы им эту возможность, чтобы люди могли хотя бы где-то жить. Жильё социального найма. Это первый самый важный шаг", - отметил председатель комитета Законодательного собрания края по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Алексей Кулеш.

Заседание пройдёт уже 28 сентября.

Владислав ТАМОШАУСКАС
АРХИВ 
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