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26.09.17 09:17 Интервью: консультант министерства здравоохранения края Наталья Бахарева

оС днём. Вот такая осень в этом году. В коллективе обязательно кто-то чихает или кашляет, в детском саду или в школе часть детей отсутствует - больничный. Что делать? Как уберечь себя и своих близких от простуды? Помогают ли народные рецепты или в период межсезонья надо носить марлевую маску? Ответы на эти вопросы даст гость программы - консультант министерства здравоохранения Красноярского края, врач высшей категории Наталья Бахарева.





Синоптики не радуют: дождь, ветер и не выше +8С днём. Вот такая осень в этом году. В коллективе обязательно кто-то чихает или кашляет, в детском саду или в школе часть детей отсутствует - больничный. Что делать? Как уберечь себя и своих близких от простуды? Помогают ли народные рецепты или в период межсезонья надо носить марлевую маску? Ответы на эти вопросы даст гость программы - консультант министерства здравоохранения Красноярского края, врач высшей категории Наталья Бахарева.







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