НОВОСТИ | Общество













26.09.17 17:46 Деревья взамен вырубленных под обекты Универсиады решили высадить на пустыре





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"Заказчик этих работ, региональный центр спортивных сооружений, сам схватился за голову от того земельного участка, который предоставила ему администрация города, потому что он на это не влияет. Безусловно, сейчас он будет рассматривать вопрос о возможности внесения изменений в перечень мест, куда предполагают высаживать зелёные насаждения", - пояснил председатель комиссии по подготовке к проведению ХХIХ Всемирной Универсиады 2019 года ЗС Красноярского края Павел Ростовцев.



Депутаты краевого парламента намерены настаивать на пересмотре решения администрации Красноярска, ещё раз вопрос обсудят на заседании комиссии по подготовке к Универсиаде, которое назначено на 28 сентября. Мы будем следить за развитием событий.





Взамен вырубленных к Универсиаде деревьев высадят десятки тысяч саженцев, но часть из них может появиться... на свалке. Речь идёт о территории Ленинского района, прилегающей к кладбищу Шинников, и на склоне со стороны улицы Борисевича. В Законодательном собрании назвали такое решение администрации Красноярска по меньшей мере странным. Это безлюдные пустоши, которые вряд ли пригодны для создания городских зелёных зон, заявил председатель комиссии по подготовке к Универсиаде Павел Ростовцев."Заказчик этих работ, региональный центр спортивных сооружений, сам схватился за голову от того земельного участка, который предоставила ему администрация города, потому что он на это не влияет. Безусловно, сейчас он будет рассматривать вопрос о возможности внесения изменений в перечень мест, куда предполагают высаживать зелёные насаждения", - пояснил председатель комиссии по подготовке к проведению ХХIХ Всемирной Универсиады 2019 года ЗС Красноярского края Павел Ростовцев.Депутаты краевого парламента намерены настаивать на пересмотре решения администрации Красноярска, ещё раз вопрос обсудят на заседании комиссии по подготовке к Универсиаде, которое назначено на 28 сентября. Мы будем следить за развитием событий.







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