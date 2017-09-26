НОВОСТИ | Общество













26.09.17 11:37 В Красноярске выпал первый снег





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Накануне оС, днём около 6 градусов. Очередной снегопад ожидается в первых числах октября.











О сложной ситуации на трассе "Енисей" предупреждает водителей Федеральное управление автодорог "Байкал". От поездок стоит воздержаться, если машина не подготовлена к зимним условиям. Синоптики сегодня прогнозируют снегопады в центральных и южных районах края.Накануне сугробы намело в Ачинске, Ужуре, Балахте и Новосёлове. Первый снег выпал и в Красноярске. Синоптики обещают в течение всей недели ночные температуры до -2С, днём около 6 градусов. Очередной снегопад ожидается в первых числах октября.







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