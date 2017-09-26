О сложной ситуации на трассе "Енисей" предупреждает водителей Федеральное управление автодорог "Байкал". От поездок стоит воздержаться, если машина не подготовлена к зимним условиям. Синоптики сегодня прогнозируют снегопады в центральных и южных районах края.
Накануне сугробы намело в Ачинске, Ужуре, Балахте и Новосёлове. Первый снег выпал и в Красноярске. Синоптики обещают в течение всей недели ночные температуры до -2оС, днём около 6 градусов. Очередной снегопад ожидается в первых числах октября.