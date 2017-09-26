НОВОСТИ | Общество













26.09.17 10:38 Красноярских альтруистов наградят специальной премией





Фото



"Главное, чтобы они в жизни поняли и поверили, что чего-то стоят, чего-то добились. И неважно, что стал чемпионом, главное, что стал нормальным человеком", - считает детский тренер Владимир Коврижных.



Накануне оргкомитет объявил о приёме заявок на награждение премией "Босые души". Оно традиционно пройдёт в январе - на концерте, посвящённом дню рождения Владимира Высоцкого.



"У нас в положении чётко прописано, чтобы соответствовать тем образам, героям, которые описывал В.С. Высоцкий. Простые ребята, труженики, живущие на этой земле не ради рубля. Делающие ежедневно добро, протягивающие руку помощи нуждающимся. То, что традиционно было на Руси", - отмечает учредитель премии "Босые души" Роман Энгельгардт.



Организаторы планируют наградить пятерых лауреатов. При этом премия не подразумевает денежный эквивалент, а только символическую статуэтку.





Владимир Коврижных тренирует юных боксёров с 82-го года. Сейчас работает в администрации Северо-Енисейского района и параллельно обучает ребят. Воспитал победителя первенства мира Шамиля Мальсагова и тысячи других парней. В январе Владимир Степанович удостоился премии общественного признания "Босые души" - за то, что отдавал себя другим людям."Главное, чтобы они в жизни поняли и поверили, что чего-то стоят, чего-то добились. И неважно, что стал чемпионом, главное, что стал нормальным человеком", - считает детский тренер Владимир Коврижных.Накануне оргкомитет объявил о приёме заявок на награждение премией "Босые души". Оно традиционно пройдёт в январе - на концерте, посвящённом дню рождения Владимира Высоцкого."У нас в положении чётко прописано, чтобы соответствовать тем образам, героям, которые описывал В.С. Высоцкий. Простые ребята, труженики, живущие на этой земле не ради рубля. Делающие ежедневно добро, протягивающие руку помощи нуждающимся. То, что традиционно было на Руси", - отмечает учредитель премии "Босые души" Роман Энгельгардт.Организаторы планируют наградить пятерых лауреатов. При этом премия не подразумевает денежный эквивалент, а только символическую статуэтку. Роман РЫКОВ











АРХИВ

р е к л а м а п р о г р а м м ы













