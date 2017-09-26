НОВОСТИ | Общество













26.09.17 11:40 В Красноярске снова перекрыли улицу Дубровинского





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Тем временем администрация Красноярска подала иск к подрядчикам масштабных дорожных работ компании "Промстрой". С дорожников хотят взыскать почти 10 миллионов рублей за нарушение сроков работ. Подробности в вечернем выпуске "Вестей" в 20:45.





В Красноярске дорожную ситуацию осложнили новые перекрытия дорог. Сегодня утром водители с удивлением обнаружили бетонные блоки на улице Дубровинского. Все те, кто ехал в центр города через четвёртый мост, опоздали к месту назначения минимум на час.Тем временем администрация Красноярска подала иск к подрядчикам масштабных дорожных работ компании "Промстрой". С дорожников хотят взыскать почти 10 миллионов рублей за нарушение сроков работ. Подробности в вечернем выпуске "Вестей" в 20:45.















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