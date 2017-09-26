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26.09.17 11:42 Хозяин напавшей на женщину собаки выплатит пострадавшей 450 тысяч рублей





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В берёзовской полиции красноярке отказали в возбуждении уголовного дела. Тогда пострадавшая обратилась в суд. В ходе разбирательств было установлено, что жизни женщины действительно угрожала опасность, а хозяин собаки не обеспечил безопасное содержание овчарки. Наказание - компенсация морального вреда 330 тысяч рублей плюс возмещение расходов на лечение и сиделку. Мужчина обжаловал решение суда, но оно оставлено без изменений.











Жительница Красноярска отсудила у хозяина собаки 450 тысяч рублей. В мае прошлого года на даче женщина стала жертвой нападения среднеазиатской овчарки. Пёс по кличке Барон до переломов и вывихов искусал руку. Пострадавшая долго лечилась и перенесла операцию. Только сиделке она заплатила 96 тысяч рублей.В берёзовской полиции красноярке отказали в возбуждении уголовного дела. Тогда пострадавшая обратилась в суд. В ходе разбирательств было установлено, что жизни женщины действительно угрожала опасность, а хозяин собаки не обеспечил безопасное содержание овчарки. Наказание - компенсация морального вреда 330 тысяч рублей плюс возмещение расходов на лечение и сиделку. Мужчина обжаловал решение суда, но оно оставлено без изменений.







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