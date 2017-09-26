Жительница Красноярска отсудила у хозяина собаки 450 тысяч рублей. В мае прошлого года на даче женщина стала жертвой нападения среднеазиатской овчарки. Пёс по кличке Барон до переломов и вывихов искусал руку. Пострадавшая долго лечилась и перенесла операцию. Только сиделке она заплатила 96 тысяч рублей.
В берёзовской полиции красноярке отказали в возбуждении уголовного дела. Тогда пострадавшая обратилась в суд. В ходе разбирательств было установлено, что жизни женщины действительно угрожала опасность, а хозяин собаки не обеспечил безопасное содержание овчарки. Наказание - компенсация морального вреда 330 тысяч рублей плюс возмещение расходов на лечение и сиделку. Мужчина обжаловал решение суда, но оно оставлено без изменений.