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26.09.17 17:44 В Красноярске разыскивают грабителей и убийц мужчины-инвалида





Они забрали коллекционные монеты, крупную сумму денег, золотые украшения. Хозяина убили. Красноярская полиция просит помощи в поисках преступников, которые напали на квартиру 54-летнего мужчины-инвалида на проспекте "Красноярский рабочий" ещё в августе. Судмедэксперты зафиксировали на теле погибшего признаки насильственной смерти.



Фигуры подельников запечатлела камера наружного наблюдения во дворе. Если вы опознали кого-то на этих кадрах или обладаете любой информацией, связанной с произошедшим, полицейские просят обращаться по телефонам 245-92-75 либо 02.







Они забрали коллекционные монеты, крупную сумму денег, золотые украшения. Хозяина убили. Красноярская полиция просит помощи в поисках преступников, которые напали на квартиру 54-летнего мужчины-инвалида на проспекте "Красноярский рабочий" ещё в августе. Судмедэксперты зафиксировали на теле погибшего признаки насильственной смерти.Фигуры подельников запечатлела камера наружного наблюдения во дворе. Если вы опознали кого-то на этих кадрах или обладаете любой информацией, связанной с произошедшим, полицейские просят обращаться по телефонамлибо









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