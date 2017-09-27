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27.09.17 11:42 В гараже в Центральном районе обнаружен склад рыбы ценных пород



Фото
В Центральном районе Красноярска в одном из гаражей полицейские обнаружили склад рыбы особо ценных пород. Правоохранители изъяли почти 140 килограммов осетра сибирского и 22 килограмма стерляди - эти виды являются вымирающими и включены в Красную книгу.

Хозяин гаража не смог предоставить соответствующие документы, а эксперты уже подтвердили: рыба была поймана из реки, а не выращена в питомнике. Кроме этого, сотрудники полиции обнаружили и изъяли рыболовные сети. Сумму ущерба оценивают почти в полмиллиона рублей.

"В отношении владельца гаража возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.258 прим.1 УК РФ. Санкция данной статьи предусматривает наказание до 5 лет лишения свободы. В ходе расследования уголовного дела будут установлены все обстоятельства, в том числе каналы поставки данной рыбы, а также те места, для реализации в которые она предназначалась", - сообщила начальник пресс-службы МУ МВД России "Красноярское" Екатерина Росицкая.
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