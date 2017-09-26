НОВОСТИ | Общество













26.09.17 17:48 Начальник регионального ГУФСИН ответил на вопросы жителей края





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"По каждому случаю проведены проверки. Все случаи были зарегистрированы, материалы своевременно направлены в следственные органы для дачи юридической оценки действиям сотрудников. Часть материалов возвращены на допроверку. Но случаев незаконного применения не выявлены", - сообщил начальник ГУФСИН РФ по Красноярскому краю Николай Васильев.







Начальник регионального ГУФСИН Николай Васильев по телефонам горячей линии ответил на вопросы жителей края. Звонили в основном родственники осуждённых. Они интересовались условием содержания, лечения, в том числе ВИЧ-инфицированных и наркозависимых. Поднимались и проблемы трудоустройства и реабилитации после освобождения. Прокомментировал Васильев и результаты проверки по заявлениям о жестоком обращении с осуждёнными."По каждому случаю проведены проверки. Все случаи были зарегистрированы, материалы своевременно направлены в следственные органы для дачи юридической оценки действиям сотрудников. Часть материалов возвращены на допроверку. Но случаев незаконного применения не выявлены", - сообщил начальник ГУФСИН РФ по Красноярскому краю Николай Васильев.











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