Несколько десятков двухквартирных домов в посёлке Нижняя Пойма до сих пор остаются без отопления. Сейчас на улице в Нижнеингашском районе края около ноля.
"Мы замерзаем, отопления у нас до сего времени нет. Была у нас своя котельная, но как они объяснили, она нерентабельная, уголь дорогой и её решили закрыть. Но прежде чем закрыть, на сигнализацию её не поставили, сторожа никакого нет, её просто разграбили и подожгли", - рассказала жительница п. Нижняя Пойма Валентина Кравчук.
Дома перевели на другой теплоисточник, однако с началом отопительного сезона, по словам местных жителей, стало понятно, что тепло от новой котельной не поступает, холодно и в местной школе. Коммунальщики ведут сварочные работы, пытаются исправить ситуацию, однако пока безрезультатно.
Как сообщили в министерстве жилищно-коммунального хозяйства региона, в посёлке Нижняя Пойма действительно была разбалансировка в системе отопления. Рабочие поменяли насос и сегодня вечером тепло поступит в дома и школу.