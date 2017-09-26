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НОВОСТИ | Общество





26.09.17 17:40 В посёлке Нижняя Пойма несколько десятков домов до сих пор без отопления



Фото
Несколько десятков двухквартирных домов в посёлке Нижняя Пойма до сих пор остаются без отопления. Сейчас на улице в Нижнеингашском районе края около ноля.

"Мы замерзаем, отопления у нас до сего времени нет. Была у нас своя котельная, но как они объяснили, она нерентабельная, уголь дорогой и её решили закрыть. Но прежде чем закрыть, на сигнализацию её не поставили, сторожа никакого нет, её просто разграбили и подожгли", - рассказала жительница п. Нижняя Пойма Валентина Кравчук.

Дома перевели на другой теплоисточник, однако с началом отопительного сезона, по словам местных жителей, стало понятно, что тепло от новой котельной не поступает, холодно и в местной школе. Коммунальщики ведут сварочные работы, пытаются исправить ситуацию, однако пока безрезультатно.

Как сообщили в министерстве жилищно-коммунального хозяйства региона, в посёлке Нижняя Пойма действительно была разбалансировка в системе отопления. Рабочие поменяли насос и сегодня вечером тепло поступит в дома и школу.
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