НОВОСТИ | Общество













26.09.17 17:40 В посёлке Нижняя Пойма несколько десятков домов до сих пор без отопления





Фото



"Мы замерзаем, отопления у нас до сего времени нет. Была у нас своя котельная, но как они объяснили, она нерентабельная, уголь дорогой и её решили закрыть. Но прежде чем закрыть, на сигнализацию её не поставили, сторожа никакого нет, её просто разграбили и подожгли", - рассказала жительница п. Нижняя Пойма Валентина Кравчук.



Дома перевели на другой теплоисточник, однако с началом отопительного сезона, по словам местных жителей, стало понятно, что тепло от новой котельной не поступает, холодно и в местной школе. Коммунальщики ведут сварочные работы, пытаются исправить ситуацию, однако пока безрезультатно.



Как сообщили в министерстве жилищно-коммунального хозяйства региона, в посёлке Нижняя Пойма действительно была разбалансировка в системе отопления. Рабочие поменяли насос и сегодня вечером тепло поступит в дома и школу.











Несколько десятков двухквартирных домов в посёлке Нижняя Пойма до сих пор остаются без отопления. Сейчас на улице в Нижнеингашском районе края около ноля."Мы замерзаем, отопления у нас до сего времени нет. Была у нас своя котельная, но как они объяснили, она нерентабельная, уголь дорогой и её решили закрыть. Но прежде чем закрыть, на сигнализацию её не поставили, сторожа никакого нет, её просто разграбили и подожгли", - рассказала жительница п. Нижняя Пойма Валентина Кравчук.Дома перевели на другой теплоисточник, однако с началом отопительного сезона, по словам местных жителей, стало понятно, что тепло от новой котельной не поступает, холодно и в местной школе. Коммунальщики ведут сварочные работы, пытаются исправить ситуацию, однако пока безрезультатно.Как сообщили в министерстве жилищно-коммунального хозяйства региона, в посёлке Нижняя Пойма действительно была разбалансировка в системе отопления. Рабочие поменяли насос и сегодня вечером тепло поступит в дома и школу.







АРХИВ

р е к л а м а п р о г р а м м ы













