НОВОСТИ | Общество













26.09.17 17:42 Движение по Коммунальному мосту могут открыть раньше срока





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"Мы в четверг готовы будем укладывать асфальт. Если будет погода - четверг, пятница, суббота мы уложим весь асфальт и в воскресенье можно открывать весь мост. Мы ограничим движение только в полполосы, но это будет неощутимо для движения. Особое внимание этому объекту уделено, мы гордимся, что такую работу провернули", - сказал главный инженер ООО УСК "Сибиряк" Валерий Шевелёв.







Коммунальный мост в обе стороны могут открыть для движения уже к концу этой недели. Громкое заявление сделали строители. Правда, с оговоркой - всё зависит от погоды. Напомним, по контракту работы на мосту должны быть завершены к середине октября. Строители идут с опережением графика, обещали сдать объект 5-6 октября, но движение планируют открыть уже в воскресенье, 1 октября."Мы в четверг готовы будем укладывать асфальт. Если будет погода - четверг, пятница, суббота мы уложим весь асфальт и в воскресенье можно открывать весь мост. Мы ограничим движение только в полполосы, но это будет неощутимо для движения. Особое внимание этому объекту уделено, мы гордимся, что такую работу провернули", - сказал главный инженер ООО УСК "Сибиряк" Валерий Шевелёв.











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