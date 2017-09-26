НОВОСТИ | Общество













26.09.17 20:52 В Красноярске стартовал чемпионат профмастерства среди людей с ограниченными возможностями





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"Компетенции очень разные, они объединяют не только молодых людей, которые состоялись в профессии, но в том числе здесь есть школьники, студенты, которые только получают профессию. Это и каменщики, и бисероплетение, и мультимедийная журналистика; спектр очень широкий, который показывает, что у ребят есть возможности реализовать себя в разных направлениях", - отметила министр образования Красноярского края Светлана Маковская.







В Красноярске открылся региональный чемпионат профессионального мастерства среди людей с ограниченными возможностями "Абилимпикс". В нём принимают участие 120 конкурсантов со всего края, которые готовы продемонстрировать своё мастерство в ювелирном и кондитерском деле, парикмахерском искусстве, адаптивной физической культуре и других профессиях."Компетенции очень разные, они объединяют не только молодых людей, которые состоялись в профессии, но в том числе здесь есть школьники, студенты, которые только получают профессию. Это и каменщики, и бисероплетение, и мультимедийная журналистика; спектр очень широкий, который показывает, что у ребят есть возможности реализовать себя в разных направлениях", - отметила министр образования Красноярского края Светлана Маковская.











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