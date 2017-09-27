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НОВОСТИ | Общество





27.09.17 08:50 В Норильск провели высокоскоростной Интернет



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На главной площади Норильска, где теперь свободный Wi-Fi, свидетелями исторического события стали тысячи горожан. Договор о прокладке оптоволокна в Заполярье подписали четыре года назад на Красноярском экономическом форуме. Сегодня это реальность - в России больше нет крупных городов без высокоскоростного интернета.

"Это был очень непростой проект. Я считаю, что это можно назвать настоящим подвигом связистов. Оптоволокно провели от Уренгоя до Норильска, это почти тысяча километров. В тяжелейших климатических и географических условиях, сложнейший переход через Енисей", - подчеркнул министр связи и массовых коммуникаций России Николай Никифоров.

Кабель прокладывали там, где не ступала нога человека. Даже монтаж на дне Енисея не самое сложное, признаются строители. Уже под Норильском оборудование в горы поднимали на своих плечах. Приходилось отбиваться от медведей и орланов. Проект обошёлся в 2,5 миллиарда рублей - средства, вложенные "Норникелем".

"Мы хотим, чтобы образ нового сотрудника "Норникеля", который будет поступать на работу через 3-4 года - человек, который может пользоваться широкополосным интернетом", - отметил генеральный директор компании "Норникель" Владимир Потанин.

Интернет в Норильске был и ранее - по спутниковым каналам, медленный и дорогой - 2 гигабита в секунду по 10 копеек за мегабит. Сейчас скорость выросла в 20 раз. Сеть работает пока в тестовом режиме. Проект социальный, пример частно-государственного партнёрства. Все его участники получат господдержку.

"В настоящее время в правительстве края подготовлены два законопроекта о предоставлении налоговых льгот тем организациям, которые оказывают услуги проводной связи", - пояснил председатель правительства Красноярского края Виктор Томенко.

Для северной столицы края это новый уровень жизни. В планах - провести кабель до Туруханска.


Вадим КУЛИКОВ
АРХИВ 
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