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НОВОСТИ | Общество





27.09.17 09:00 Глава Красноярска встретился с коллективом фабрики "Бирюсинка"



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В городе только выпал первый снег, а на фабрике "Бирюсинка" уже вовсю идёт подготовка к Новому году. Красноярская фабрика создаёт игрушки на любой вкус. Но в этом году в продаже появится товар действительно уникальный. "Бирюсинка" получила право создавать продукцию с символикой Универсиады.

Сегодня здесь трудится более ста мастеров своего дела. С уникальным коллективом встретился глава Красноярска. Сотрудники просили помощи Эдхама Акбулатова:

- Нельзя ли в качестве поддержки предпринима-тельства договориться с ритейлерами, чтобы там для местного производителя была определённая площадь, чтобы наша продукция в полном объёме по городу была?

- Пригласим в администрацию и там поговорим, на каких условиях мы могли бы это сделать. Думаю, в принципе, это всё реально.

Беспокоит людей и состояние улицы Дудинской - сейчас она неудобна не только для работников фабрики, но и для их соседей. "Он действительно сказал, что нужно восстанавливать. Здесь рядом находится краевое протезно-ортопедическое предприятие, где ходят инвалиды. Действительно, нужно делать", - сказал директор фабрики "Бирюсинка" Владимир Денисович.

Глава Красноярска пообещал помочь с развитием Дудинской, а также в ближайшем будущем учесть пожелание жителей и сделать ливнёвки на улице Шахтёров. "Вопросы, которые звучат на таких встречах, позволяют где-то что-то скорректировать в своей программе, в своих планах, чтобы предлагать решение на злобу дня", - отметил глава Красноярска Эдхам Акбулатов.

Сотрудники фабрики поддержали те проекты, которые уже реализуются в городе. А на прощание подарили победный мяч с автографами команды "Спартак", 15 лет назад победившей "Ливерпуль".


Анастасия ЦЫГАНКОВА
АРХИВ 
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