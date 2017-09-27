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27.09.17 11:37 Подрядчик требует продлить сроки ремонта дорог в Советском районе





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И вот сейчас подрядчик заявляет, что не успевает в срок выполнить заказ из-за дождей и недоработки в проектах. Арбитражный суд рассмотрит заявление в течение пяти дней.







Подрядчик обратился в суд, чтобы заставить чиновников продлить срок ремонта дорог в Советском районе Красноярска, сообщили в краевом суде. Компания "Сибагропромстрой" заключила контракт с Управлением дорог и благоустройства на ремонт улиц Партизана Железняка, Металлургов, Белинского, Алексеева, а также дорогу Красноярск-Енисейск и транспортной развязки в Солнечном. Сумма сделки - более 200 миллионов рублей.И вот сейчас подрядчик заявляет, что не успевает в срок выполнить заказ из-за дождей и недоработки в проектах. Арбитражный суд рассмотрит заявление в течение пяти дней.











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