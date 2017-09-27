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27.09.17 11:45 Красноярский пенсионер выращивает в теплице двухкилограммовые томаты





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"По 1000-1200 граммов были. Ты каждый кустик знаешь, потом, когда выдирать - перед каждым извиняешься: "Сентябрь пришёл, не обижайся, все так живут, и нас скоро выдерут. А твоих деток на семена возьмём, на будущий год посадим", - рассказывает пенсионер Александр Богатырёв.



В чём секрет, как выращивать томаты-великаны - подробности в вечернем выпуске "Вести. Красноярск" в 20:45.









Помидор весом более 2 кг вырастил в своей теплице красноярец Александр Богатырёв. Чтобы великан не оборвал гроздь, пришлось подвязывать. Точный вес томата - 2 килограмма 170 граммов. Сейчас Богатырёвы решают, пустить рекордсмена на семена или в салат. По словам дачника, урожай на помидоры в этом году отличный."По 1000-1200 граммов были. Ты каждый кустик знаешь, потом, когда выдирать - перед каждым извиняешься: "Сентябрь пришёл, не обижайся, все так живут, и нас скоро выдерут. А твоих деток на семена возьмём, на будущий год посадим", - рассказывает пенсионер Александр Богатырёв.В чём секрет, как выращивать томаты-великаны - подробности в вечернем выпуске "Вести. Красноярск" в 20:45.











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