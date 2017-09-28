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В поисках чистого неба
|28.09.17 08:54 "В поисках чистого неба": стихийные свалки
Это уже заключительный этап. Техника выравнивает территорию. А ещё несколько дней назад здесь были горы мусора. "В числе первых мы вышли на эту площадку. Зрелище было страшное: разный мусор, собаки, вороны, как раз то место, откуда у нас начинается экология и её отсутствие. На данной территории мусора более 3 тысяч кубометров. Мы этот мусор, как положено, вывезли, утилизировали", - рассказал генеральный директор компании "КрасКом" Олег Гончеров.
С этой площадки вывезли 300 "КамАЗов" мусора. Но это лишь одна из 30 стихийных свалок в Советском районе Красноярска вдоль улицы Башиловская. Их создавали сами горожане, начиная с 2009 года. Убирать пришлось крупным компаниям.
"Мы планируем до 15-ти компаний сюда пригласить вывезти. Мы считаем, что в ближайшее время эту большую свалку ликвидируем и дальше нужно будет организовать контроль за этим участком. Как это сделать, мы сейчас думаем, но ни один нарушитель не должен проехать спокойно и разгрузиться", - подчеркнул глава Советского района Красноярска Владислав Логинов.
Свалки выделяют сероводород - опасный для человека газ. Его высокая концентрация в воздухе может привести к летальному исходу в течение 10 минут. А на восстановление экосистемы необходимо 30 лет. Именно поэтому мусор рекомендуют вывозить исключительно на специализированные полигоны.
В начале этого года в Москве было возбуждено уголовное дело. До 400 предельно допустимых концентраций сероводорода было обнаружено в воздухе. Виной всему стала свалка возле жилых домов. В Красноярске до 10 ПДК сероводорода фиксировали этой зимой в Советском районе. Остаётся надеяться, что после уборки подобного не повторится, а мусор сваливать всё-таки перестанут.
Елена АЛИШЕВЕЦ
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