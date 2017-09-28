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28.09.17 08:52 Стартовал всероссийский конкурс проектов популяризации зимней Универсиады-2019





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Это может быть также сувенирная продукция, сделанная своими руками; тематические соревнования, концерты, флэшмобы. Одно из основных условий - общественно-спортивная направленность. Дирекцией Зимней Универсиады совместно с министерством образования разработаны и уже успешно реализованы проекты "Уроки Универсиады", где школьники изучают историю студенческого спорта. На чемпионате мира по лыжному ориентированию в Красноярске протестировали проект "50/50", где красноярская молодёжь объединяется в группы поддержки зарубежных делегаций, а заодно получает опыт общения, больше узнаёт о странах и спортсменах.



"Конкурс уже стартовал и до 25 октября мы ждём заявки. Они несложные по своей форме. Главное, чтобы была понятна суть идеи", - пояснил советник генерального директора дирекции зимней Универсиады-2019 Константин Гуреев.



К слову, в конкурсе могут принять участие только некоммерческие организации. Контактная информация для заявителей размещена на официальном сайте Студенческих игр. После отбора победители получат поддержку от дирекции Зимней Универсиады-2019 на воплощение проектов в жизнь, чтобы о них узнала вся страна и у жителей России возникло желание приехать в Красноярск на студенческие игры 19 года.





Свою идею для участия во всероссийском конкурсе проектов популяризации Зимней Универсиады-2019 в числе первых уже предложили волонтёры СФУ - мобильные квесты. "Проходя интересные задания, узнавать об Универсиаде: какие объекты, какое культурное наследие, какое в принципе наследие Универсиады, что такое Универсиада, что такое студенческие игры, кто такие волонтёры. В общем, максимум информации", - рассказала руководитель студенческого штаба Зимней Универсиады-2019 СФУ Екатерина Чикова.Это может быть также сувенирная продукция, сделанная своими руками; тематические соревнования, концерты, флэшмобы. Одно из основных условий - общественно-спортивная направленность. Дирекцией Зимней Универсиады совместно с министерством образования разработаны и уже успешно реализованы проекты "Уроки Универсиады", где школьники изучают историю студенческого спорта. На чемпионате мира по лыжному ориентированию в Красноярске протестировали проект "50/50", где красноярская молодёжь объединяется в группы поддержки зарубежных делегаций, а заодно получает опыт общения, больше узнаёт о странах и спортсменах."Конкурс уже стартовал и до 25 октября мы ждём заявки. Они несложные по своей форме. Главное, чтобы была понятна суть идеи", - пояснил советник генерального директора дирекции зимней Универсиады-2019 Константин Гуреев.К слову, в конкурсе могут принять участие только некоммерческие организации. Контактная информация для заявителей размещена на официальном сайте Студенческих игр. После отбора победители получат поддержку от дирекции Зимней Универсиады-2019 на воплощение проектов в жизнь, чтобы о них узнала вся страна и у жителей России возникло желание приехать в Красноярск на студенческие игры 19 года. Вадим КУЛИКОВ











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