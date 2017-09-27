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27.09.17 20:45 Основной кандидатурой на пост и.о. губернатора края называют Михаила Котюкова





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Его история успеха развивалась стремительно. В 2008 уже министр финансов края. Вслед за Александром Хлопониным переезжает в Москву. В 2012 Котюков замминистра финансов России. Через год Дмитрий Медведев назначает его руководителем Федерального агентства научных организаций. Также Михаил Михайлович включён в состав президентского резерва управленческих кадров.



Эксперты склоняются к тому, что кандидатура Котюкова наиболее оптимальный вариант из всех возможных. "Он человек красноярский, грамотный, способный, талантливый. У него есть дефицит - нет опыта самостоятельной административной работы. Всё-таки аппаратная работа это немного другое. Но думаю, он их восполнит. Есть и другие дефициты - нет команды. Поэтому ему будет сложно. И на первых порах ждать каких-то изменений, в том числе кадровых, не стоит", - отметил политолог Сергей Комарицын.











Одна из наиболее вероятных кандидатур на пост исполняющего обязанности губернатора Красноярского края - Михаил Котюков. Он уже уволился из Федерального агентства научных организаций, которым руководил четыре года. Михаил Михайлович - красноярец, родился в 1976 году, окончил Красноярский государственный университет.Его история успеха развивалась стремительно. В 2008 уже министр финансов края. Вслед за Александром Хлопониным переезжает в Москву. В 2012 Котюков замминистра финансов России. Через год Дмитрий Медведев назначает его руководителем Федерального агентства научных организаций. Также Михаил Михайлович включён в состав президентского резерва управленческих кадров.Эксперты склоняются к тому, что кандидатура Котюкова наиболее оптимальный вариант из всех возможных. "Он человек красноярский, грамотный, способный, талантливый. У него есть дефицит - нет опыта самостоятельной административной работы. Всё-таки аппаратная работа это немного другое. Но думаю, он их восполнит. Есть и другие дефициты - нет команды. Поэтому ему будет сложно. И на первых порах ждать каких-то изменений, в том числе кадровых, не стоит", - отметил политолог Сергей Комарицын.







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