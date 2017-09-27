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27.09.17 17:40 В посёлке Погодаево на территорию школы зашёл медведь





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"Медведь пришёл со стороны болота, перескочил забор школы и зашёл в ограду. Пошёл к ямке. Стояли пять мешков моркови, подготовленные для спуска на хранение. Один мешок разорвал, поел хорошо. Примятая трава - лежал, отдыхал и три кучи навалил. В 6 утра ушёл, люди видели. Никак не подумали, что придёт вечером. А он в 17:10 пришёл. Мы утром сообщили в полицию и в МЧС, что такая ситуация создалась", - рассказал глава пос. Погодаево (Енисейский район) Пётр Тарасов.



Как оказалось, к школе подошли уже два медведя. Их зафиксировала камера видеонаблюдения. К этому времени уже вызвали охотников из Енисейска. Они дежурили с собаками. На третий день одного хищника пристрелили, а второго только ранили. Зверь крайне опасен, все жители предупреждены, охотники будут дежурить круглосуточно.







Раненый медведь ходит вокруг посёлка. Сегодня в Погодаеве (Енисейский район) отменили занятия в школе. Люди боятся выходить на улицу. Всё началось ещё в понедельник: молодой хищник пришёл на территорию школы уже в сумерках и провёл там всю ночь. Его зафиксировала камера видеонаблюдения."Медведь пришёл со стороны болота, перескочил забор школы и зашёл в ограду. Пошёл к ямке. Стояли пять мешков моркови, подготовленные для спуска на хранение. Один мешок разорвал, поел хорошо. Примятая трава - лежал, отдыхал и три кучи навалил. В 6 утра ушёл, люди видели. Никак не подумали, что придёт вечером. А он в 17:10 пришёл. Мы утром сообщили в полицию и в МЧС, что такая ситуация создалась", - рассказал глава пос. Погодаево (Енисейский район) Пётр Тарасов.Как оказалось, к школе подошли уже два медведя. Их зафиксировала камера видеонаблюдения. К этому времени уже вызвали охотников из Енисейска. Они дежурили с собаками. На третий день одного хищника пристрелили, а второго только ранили. Зверь крайне опасен, все жители предупреждены, охотники будут дежурить круглосуточно.







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