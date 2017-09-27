НОВОСТИ | Общество













27.09.17 17:44 За незаконную езду по Коммунальному мосту красноярцев оштрафовали на 30 млн. рублей





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21 тысячу незаконных поездок по Коммунальному мосту во время ремонта насчитали сотрудники ГИБДД. Только в первый день перекрытия их было более полутысячи. Именно столько нарушений зафиксировали камеры наружного наблюдения с июля до конца сентября. Водителям выписали штрафы почти на 30 миллионов рублей. Подрядчик обещал открыть переправу через Енисей 29 сентября, поэтому не исключено, что бюджет ещё пополнится на несколько сотен тысяч за счёт штрафов.







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