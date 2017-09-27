НОВОСТИ | Политика













27.09.17 17:34 Губернатор края Виктор Толоконский заявил о своей отставке





Фото



- Время своё берёт. Это решение мною принято. Желаю всем успеха.

- Скажите, Вы расстроены? Может, что-то не успели?

- Конечно, многое начато, многое предстоит сделать. Но коллеги всё знают, как делать, поэтому, думаю, эти три года не прошли даром. Они всё умеют, все профессионально работают. Я думаю, всё смогут завершить. Всё будет сделано.

- Пару слов для жителей края.

- Я благодарю всех за поддержку, за понимание, за участие в больших делах.



Подробный репортаж о том, чем запомнится Виктор Толоконский жителям региона и кто будет исполнять обязанности губернатора, смотрите в программе "Вести. Красноярск" в 20:45.





"Я ухожу и даже уезжаю". Виктор Толоконский заявил о своей отставке. В два часа дня от провёл совещание с чиновниками, депутатами и руководителями различных ведомств. На посту главы Красноярского края Виктор Толоконский проработал чуть больше трёх лет, учитывая время, когда он был исполняющим обязанности, после ухода Льва Кузнецова. Именно при Толоконском были приняты решения, направленные на развитие культуры, спорта региона, увеличен бюджет. Вот что удалось записать корреспонденту "Вестей" сегодня, когда Толоконский последний раз покидал своё рабочее место в правительстве Красноярского края:Подробный репортаж о том, чем запомнится Виктор Толоконский жителям региона и кто будет исполнять обязанности губернатора, смотрите в программе "Вести. Красноярск" в 20:45.











АРХИВ

р е к л а м а п р о г р а м м ы













