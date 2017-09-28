НОВОСТИ | Общество













28.09.17 17:47 В Красноярске продают цыплят-бройлеров с микробами и дефицитом белка





Фото







В Красноярске продают цыплят-бройлеров с микробами и дефицитом белка. Об этом сообщили эксперты центра стандартизации и метрологии. Они проверили девять тушек из магазинов краевого центра, в результате в двух образцах было выявлено завышенное содержание микробов. А при анализе химических показателей обнаружено низкое содержание массовой доли белка. В то же время антибиотиков в тушках цыплят не выявлено. Данные проверки специалисты отправят изготовителям продукции и контролирующим организациям.













АРХИВ

р е к л а м а п р о г р а м м ы













