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НОВОСТИ | Экономика





28.09.17 20:50 В Красноярске появятся АЗС под маркой "Лукойл"



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Новый павильон - первый шаг на пути масштабного сотрудничества крупнейшей розничной сети АЗС края и одной из крупнейшей нефтяных компаний России. Масла от "Лукойл" теперь продаются в центре Красноярска на заправке КНП.

"Месяц назад мы подписали договор на поставку нефтепродуктов, и уже готов фирменный магазин. Ещё буквально на днях я видел это на бумаге и вот уже могу видеть воочию", - сказал представитель компании "Лукойл" Фёдор Карпов.

Планируется и дальше открывать такие точки продажи в крупных городах региона. А также привезти в Красноярск топливо "Лукойл", среди которых и премиальные марки ЭКТО стандарта "Евро-5". Впервые в Красноярске машину можно будет заправить бензином, который называют АИ-100.

"На сегодняшний день единственный в России бензин марки с октановым числом 100. Это самый чистый бензин, который можно представить", - пояснил генеральный директор АО "Красноярскнефтепродукт" Андрей Чернов.

"Красноярскнефтепродукт" готов открыть сеть заправок под маркой "Лукойл". Это перспектива ближайших двух лет. Выбор топлива для красноярских водителей станет шире. Сотрудничество КНП с "Лукойл" - это выход красноярской компании на новый уровень. Ведь право использовать свой бренд общепризнанный лидер российского рынка нефтепродуктов мало кому доверяет. Топливо от "Лукойл" появится на АЗС "Красноярскнефтепродукт" уже в октябре.


Владимир БОГОМОЛОВ
АРХИВ 
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