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28.09.17 17:45 Красноярский край остаётся в зоне риска заражения африканской чумой свиней



Фото
Красноярский край остаётся в зоне риска заражения африканской чумой свиней. Об этом сообщили в региональном Россельхознадзоре. Там провели специальный семинар для ветеринаров, фермеров, оптовых торговцев мясом по профилактике особо опасного для свиней вируса.

Напомним, что вспышки заболевания были зафиксированы в соседних Иркутской и Омской областях, оно не опасно для человека, но наносит огромный экономический ущерб разведению животных. Вирус распространяется очень быстро. Источником может стать еда, а также зараженные дикие животные.

"На сегодня высокий риск попадания в популяцию дикого кабана в Омской области. Если инфекция попадёт к дикому кабану, высок риск организации стационарно неблагополучного очага. Может идти распространение в другие регионы путём миграции кабанов", - пояснил представитель Федерального центра охраны здоровья животных Алексей Иголкин (г.Владимир).
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