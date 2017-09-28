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28.09.17 17:45 Красноярский край остаётся в зоне риска заражения африканской чумой свиней





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Напомним, что вспышки заболевания были зафиксированы в соседних Иркутской и Омской областях, оно не опасно для человека, но наносит огромный экономический ущерб разведению животных. Вирус распространяется очень быстро. Источником может стать еда, а также зараженные дикие животные.



"На сегодня высокий риск попадания в популяцию дикого кабана в Омской области. Если инфекция попадёт к дикому кабану, высок риск организации стационарно неблагополучного очага. Может идти распространение в другие регионы путём миграции кабанов", - пояснил представитель Федерального центра охраны здоровья животных Алексей Иголкин (г.Владимир).











Красноярский край остаётся в зоне риска заражения африканской чумой свиней. Об этом сообщили в региональном Россельхознадзоре. Там провели специальный семинар для ветеринаров, фермеров, оптовых торговцев мясом по профилактике особо опасного для свиней вируса.Напомним, что вспышки заболевания были зафиксированы в соседних Иркутской и Омской областях, оно не опасно для человека, но наносит огромный экономический ущерб разведению животных. Вирус распространяется очень быстро. Источником может стать еда, а также зараженные дикие животные."На сегодня высокий риск попадания в популяцию дикого кабана в Омской области. Если инфекция попадёт к дикому кабану, высок риск организации стационарно неблагополучного очага. Может идти распространение в другие регионы путём миграции кабанов", - пояснил представитель Федерального центра охраны здоровья животных Алексей Иголкин (г.Владимир).







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