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29.09.17 08:58 За год в Красноярском крае трудоустроены 3,5 тысячи инвалидов





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Директор предприятия считает, что бизнес должен быть социально ответственным. Да и рабочим рукам здесь рады, главное - их желание. "Нужно рассматривать, чтобы человек себе не навредил. Поэтому согласовываем с нашей поликлиникой. Принимаем тех, кто хочет этим заниматься", - пояснил директор завода полимеров Игорь Буйный.



Есть и примеры, когда люди с ограниченным здоровьем сами дают работу. Тимофей Михайлов хочет поставить магазин в дачном посёлке. Получил финансирование от государства на воплощение своего проекта. "Это намного облегчает открытие бизнеса. Даже на оборудование. Сейчас дорого стоят стеллажи, кассовые аппараты", - рассказал начинающий предприниматель Тимофей Михайлов.



Правительство России поставило задачу к 2020 году увеличить число занятых инвалидов до 50%. За этот год в крае по направлению службы занятости трудоустроены 3,5 тысячи инвалидов. "Рабочие места различны - в сфере торговли, транспорта, строительства. Для них подбираются такие места, где человек чувствовал бы себя комфортно и профессионально выполнял свои обязанности", - отметил руководитель Агентства труда и занятости населения Красноярского края Виктор Новиков.



Внесены изменения в краевой закон о квотировании - предприятия с численностью от 35 человек обязаны создавать рабочие места для лиц с нарушением здоровья. Это позволит трудоустроить ещё около тысячи человек.





Марина Покатилова статус инвалида получила четыре года назад. Поиски работы с тех пор затруднились. Устроиться в небольшом Сосновоборске ей помог местный центр занятости - нашли ставку кладовщика на заводе полимеров. "Я бы пожелала не бояться таких людей, а наоборот принимать на работу. Им тяжелее находиться дома в одиночестве, чем на работе", - сказала кладовщик Марина Покатилова.Директор предприятия считает, что бизнес должен быть социально ответственным. Да и рабочим рукам здесь рады, главное - их желание. "Нужно рассматривать, чтобы человек себе не навредил. Поэтому согласовываем с нашей поликлиникой. Принимаем тех, кто хочет этим заниматься", - пояснил директор завода полимеров Игорь Буйный.Есть и примеры, когда люди с ограниченным здоровьем сами дают работу. Тимофей Михайлов хочет поставить магазин в дачном посёлке. Получил финансирование от государства на воплощение своего проекта. "Это намного облегчает открытие бизнеса. Даже на оборудование. Сейчас дорого стоят стеллажи, кассовые аппараты", - рассказал начинающий предприниматель Тимофей Михайлов.Правительство России поставило задачу к 2020 году увеличить число занятых инвалидов до 50%. За этот год в крае по направлению службы занятости трудоустроены 3,5 тысячи инвалидов. "Рабочие места различны - в сфере торговли, транспорта, строительства. Для них подбираются такие места, где человек чувствовал бы себя комфортно и профессионально выполнял свои обязанности", - отметил руководитель Агентства труда и занятости населения Красноярского края Виктор Новиков.Внесены изменения в краевой закон о квотировании - предприятия с численностью от 35 человек обязаны создавать рабочие места для лиц с нарушением здоровья. Это позволит трудоустроить ещё около тысячи человек. Роман РЫКОВ

















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