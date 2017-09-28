НОВОСТИ | Политика













28.09.17 17:38 В Кремле до сих пор не подтвердили отставку Виктора Толоконского





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Виктор Зубарев, депутат Государственной Думы РФ: "Это подчёркивает, что Виктор Толоконский принял решение самостоятельно. Это вызвано его внутренними убеждениями, его характером, его положением опытного политика, человека, который принимает самостоятельные решения. И в этом подтверждение его слов, что решение он принял сам".



Тем временем пресс-служба краевого правительства не комментирует ситуацию - аппарат работает в штатном режиме, как будто ничего не произошло. И действительно, на официальном интернет-портале краевого правительства губернатором остаётся Виктор Толоконский. Никаких сообщений о прощании с коллективом или назначении временно исполняющего обязанности. Молчит и Kremlin.ru - официальный сайт президента.



Как только Владимир Путин подпишет заявление Толоконского (если подпишет, конечно), это сразу опубликуют на официальной странице. На следующий день будет назначен временно исполняющий обязанности губернатора. Это может быть председатель правительства или первый заместитель, то есть Виктор Томенко либо Сергей Пономаренко. Всё правительство уйдёт в отставку, но будет работать с приставкой и.о.



Ещё накануне большинство политических аналитиков уверяли, что новым губернатором края будет Михаил Котюков, мол, он уже вылетел в Красноярск. Сегодня все словно воды в рот набрали - молчат. Вчерашнее прощание Виктора Толоконского с правительством края и его отъезд в Новосибирск спутали все политические расклады. И предсказать сейчас, кто всё-таки станет главой нашего региона до официального заявления президента, невозможно. Ясно только одно - у нас скоро будет новый губернатор. Пока с приставкой и.о.



Александр Чернявский, политический аналитик: "Многое сейчас зависит от фигуры первого лица, которому будет доверено руководство регионом; от того, как долго эта дестабилизация продолжится. Понятно, как напряглись сейчас люди в "сером доме". Любой губернатор имеет имидж новой метлы, которая будет мести, и никто не знает, насколько широко. В этом смысле нас, возможно, ждут очень серьёзные перемены".



Кстати, в пресс-службе Федерального агентства научных организаций нам заявили, что Михаил Котюков не увольнялся и находится на своём рабочем месте.





Виктор Толоконский опередил официальное заявление Кремля об отставке губернатора Красноярского края и тем самым нарушил существующую систему властной вертикали, когда президент увольняет губернатора и тут же назначает на его место исполняющего обязанности. Именно так на этой неделе произошло с руководством Нижегородской и Самарской областей"Это подчёркивает, что Виктор Толоконский принял решение самостоятельно. Это вызвано его внутренними убеждениями, его характером, его положением опытного политика, человека, который принимает самостоятельные решения. И в этом подтверждение его слов, что решение он принял сам".Тем временем пресс-служба краевого правительства не комментирует ситуацию - аппарат работает в штатном режиме, как будто ничего не произошло. И действительно, на официальном интернет-портале краевого правительства губернатором остаётся Виктор Толоконский. Никаких сообщений о прощании с коллективом или назначении временно исполняющего обязанности. Молчит и Kremlin.ru - официальный сайт президента.Как только Владимир Путин подпишет заявление Толоконского (если подпишет, конечно), это сразу опубликуют на официальной странице. На следующий день будет назначен временно исполняющий обязанности губернатора. Это может быть председатель правительства или первый заместитель, то есть Виктор Томенко либо Сергей Пономаренко. Всё правительство уйдёт в отставку, но будет работать с приставкой и.о.Ещё накануне большинство политических аналитиков уверяли, что новым губернатором края будет Михаил Котюков, мол, он уже вылетел в Красноярск. Сегодня все словно воды в рот набрали - молчат. Вчерашнее прощание Виктора Толоконского с правительством края и его отъезд в Новосибирск спутали все политические расклады. И предсказать сейчас, кто всё-таки станет главой нашего региона до официального заявления президента, невозможно. Ясно только одно - у нас скоро будет новый губернатор. Пока с приставкой и.о."Многое сейчас зависит от фигуры первого лица, которому будет доверено руководство регионом; от того, как долго эта дестабилизация продолжится. Понятно, как напряглись сейчас люди в "сером доме". Любой губернатор имеет имидж новой метлы, которая будет мести, и никто не знает, насколько широко. В этом смысле нас, возможно, ждут очень серьёзные перемены".Кстати, в пресс-службе Федерального агентства научных организаций нам заявили, что Михаил Котюков не увольнялся и находится на своём рабочем месте. Вадим КУЛИКОВ

















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