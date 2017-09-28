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НОВОСТИ | Общество



Конфликт одноимённых благотворительных фондов

28.09.17 17:43 В деле благотворительных фондов-близнецов поставлена точка



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Красноярскому благотворительному фонду "Подари жизнь.24" придётся сменить название по решению суда. Спустя почти два года в деле фондов-близнецов поставлена точка. Красноярской организации придётся выплатить компенсацию 50 тысяч рублей и взять на себя все судебные издержки.

Напомним, адвокаты московского благотворительного фонда "Подари жизнь", который основали известные актрисы Чулпан Хаматова и Дина Корзун, подали в суд на красноярскую организацию с таким же названием. Дело дошло до Верховного суда, и сейчас у красноярцев есть несколько дней, чтобы официально сменить название.







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