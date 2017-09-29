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НОВОСТИ | Политика





29.09.17 08:50 Депутаты Горсовета обсудили состав конкурсной комисии по выборам нового мэра



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Заседание комиссии по городскому самоуправлению. Депутаты обсуждают, кого делегировать выбирать нового мэра. В списке семь человек. "Отдельные депутаты горсовета решили воспользоваться своим правом и самостоятельно внести эти кандидатуры, помимо тех пятерых, которые были предложены фракциями. Поэтому появилось семь кандидатур", - пояснил председатель комиссии по городскому самоуправлению Городского совета депутатов Красноярска Виталий Дроздов.

Пятёрка кандидатов определяется простым большинством. В результате голосования в конкурсную комиссию предложено войти Александру Негруцкому от "Единой России", Владимиру Пястолову от КПРФ, Аркадию Волкову от депутатской группы "За Красноярск", Вячеславу Гордееву от "Патриотов России" и Евгении Бухаровой от партии "Справедливая Россия". Советник председателя Законодательного собрания Андрей Кондрашов и доктор юридических наук Александр Мяцкевич - кандидаты, которых предложил депутат Максим Золотухин - набрали наименьшее число голосов. Впрочем, были и другие кандидаты, но они взяли самоотвод.

"Я не считаю себя настолько подготовленным, чтобы объективно поставить необходимые оценки. У меня нет такой квалификации, никогда оценки никому не выставлял", - пояснил депутат Городского совета Красноярска Константин Сенченко.

Полученный список - это как бы "черновой вариант". Чтобы он стал официальным, за него должны проголосовать минимум 19 депутатов городского совета на сессии. Состав конкурсной комиссии - 10 человек - должен быть определён до 5 октября. Сессия Городского совета назначена на 3 октября. Но до будущего четверга должно выйти распоряжение губернатора Красноярского края о конкурсной комиссии от региональной власти. Это ещё пять человек.


Елена АЛИШЕВЕЦ
АРХИВ 
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