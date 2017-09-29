НОВОСТИ | Общество













29.09.17 11:39 С администрации детского лагеря "Сокол" сняли все обвинения





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Роспотребнадзор и межрайонная прокуратура выявили ряд нарушений санитарно-эпидемиологических норм. На основании этого врачи подали иск в суд на дирекцию "Сокола". Сейчас судья вынес решение - приостановление деятельности лагеря "Сокол" отменить.







В Ачинске завершились судебные тяжбы по вопросу закрытия детского оздоровительного лагеря "Сокол" - все обвинения с администрации учреждения сняты. Напомним, деятельность лагеря была приостановлена после обнаружения у отдыхающих детей энтеровирусной инфекции . Это произошло в начале 4-го сезона.Роспотребнадзор и межрайонная прокуратура выявили ряд нарушений санитарно-эпидемиологических норм. На основании этого врачи подали иск в суд на дирекцию "Сокола". Сейчас судья вынес решение - приостановление деятельности лагеря "Сокол" отменить.











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