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29.09.17 11:45 Футболистки "Енисея" уступили пермской "Звезде"





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Игра прошла под диктовку команды гостей, "Звезда" открыла счёт уже на 11 минуте. "Енисей" имел несколько возможностей забить и пытался огрызаться. Женский футбол более эмоциональный, чем мужской, он изобилует различными жёсткими стыками. За драматическим спектаклем наблюдали несколько сотен зрителей, в том числе и тренерский штаб мужской команды - Дмитрий Аленичев и Егор Титов.



Стоит отметить, что это последняя домашняя игра красноярок в этом году, следующие два матча они проведут на выезде - на западе России: сначала против клуба "Рязань-ВДВ", затем сразятся с московским "Чертаново".





Женская команда "Енисей" встретилась с лидером чемпионата - командой "Звезда-2005" из Перми, которая единолично возглавляет турнирную таблицу. Наши же девушки находятся на 6 месте из 8-ми. Для них этот год дебютный в элите российского женского футбола.Игра прошла под диктовку команды гостей, "Звезда" открыла счёт уже на 11 минуте. "Енисей" имел несколько возможностей забить и пытался огрызаться. Женский футбол более эмоциональный, чем мужской, он изобилует различными жёсткими стыками. За драматическим спектаклем наблюдали несколько сотен зрителей, в том числе и тренерский штаб мужской команды - Дмитрий Аленичев и Егор Титов.Стоит отметить, что это последняя домашняя игра красноярок в этом году, следующие два матча они проведут на выезде - на западе России: сначала против клуба "Рязань-ВДВ", затем сразятся с московским "Чертаново". Роман РЫКОВ

















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