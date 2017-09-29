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29.09.17 11:42 Красноярцев снова терроризируют коллекторы





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"Я говорю: "Если есть какие-то вопросы, можете обращаться в суд, если я в чём-то там задействован". Они говорят: "Вы либо откройте по-хорошему, либо будет по-плохому". Я говорю: "Давайте я сейчас вызову полицию и тогда мы будем с вами разговаривать". После чего тишина, смотрю в глазок - они спускаются. Потом чувствую запах гари. Подожгли звонок", - рассказал заёмщик.



Подробности в следующем выпуске "Вестей" в 17:40.





Жителей Красноярска вновь терроризируют коллекторы. В редакцию "Вестей" за помощью обратился телезритель. Иван рассказал, что несколько месяцев назад он взял микрозайм, платил исправно, отдать осталось всего 2500 рублей, но задержали зарплату. Спустя неделю просрочки в его дверь постучали коллекторы."Я говорю: "Если есть какие-то вопросы, можете обращаться в суд, если я в чём-то там задействован". Они говорят: "Вы либо откройте по-хорошему, либо будет по-плохому". Я говорю: "Давайте я сейчас вызову полицию и тогда мы будем с вами разговаривать". После чего тишина, смотрю в глазок - они спускаются. Потом чувствую запах гари. Подожгли звонок", - рассказал заёмщик.Подробности в следующем выпуске "Вестей" в 17:40.















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