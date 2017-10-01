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02.10.17 09:00 Вести. Красноярск. События недели от 01.10.2017

В этом выпуске:



- Виктор Толоконский заявил о своей отставке. 3 года 4 месяца и 12 дней он руководил Красноярским краем. Как он уходил, чем запомнится и что будет дальше? Мнения экспертов.



- Медведи всё меньше боятся людей. На этой неделе в поселковой школе на севере края пришлось отменить уроки - рядом бродил раненый хищник. В чём причина того, что медведи стали к нам ближе?



- 21 день дождей. Таким красноярцы запомнят сентябрь 2017-го. Расскажем, чего ждать от привередливой сибирской погоды и к чему готовиться в октябре.





- Виктор Толоконский заявил о своей отставке. 3 года 4 месяца и 12 дней он руководил Красноярским краем. Как он уходил, чем запомнится и что будет дальше? Мнения экспертов.- Медведи всё меньше боятся людей. На этой неделе в поселковой школе на севере края пришлось отменить уроки - рядом бродил раненый хищник. В чём причина того, что медведи стали к нам ближе?- 21 день дождей. Таким красноярцы запомнят сентябрь 2017-го. Расскажем, чего ждать от привередливой сибирской погоды и к чему готовиться в октябре.







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