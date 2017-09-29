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29.09.17 17:45 В Красноярске выбирают лучший проект аквапарка



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Глава города с инвестором обсуждают, как будущий аквапарк впишется в городскую инфраструктуру. На суд представлены три проекта красноярских, столичных и зарубежных архитекторов, чьё авторство пока держится в тайне, чтобы жюри было беспристрастным.

Аквапарк в Красноярске будут строить на участке между земельной кадастровой палатой и "Ареной-Север". Для этого глава города внёс изменения в проект микрорайона "Слобода весны". К слову, сам инвестор точные сроки ввода объекта в эксплуатацию не называет, но ориентируется на три года. То есть в 2020 году здесь может появиться красноярский аквапарк.

Объёмы инвестиций свыше миллиарда рублей. Площадь аквапарка - 30 тысяч квадратных метров. Должно быть более десяти водяных горок, бассейн 50 метров. Парковка на 2000 автомобилей. Вместимость - около 3000 человек. А ведь раньше здесь планировался торговый центр.

"Могу заверить, что это будет спортивно-развлекательный центр, с сопутствующими спортивными товарами. Это не будет торговый центр, я могу в этом заверить", - сказал генеральный директор ООО "Термит" (инвестор) Равиль Гайнутдинов.

К слову, проект выбирают, опираясь на международную практику. Своё мнение уже составили профессионалы, оно пока в тайне. Жители города также могут проголосовать за проекты до 3 октября на сайте Строим-аквапарк.рф, в окончательном варианте учтут и мнение инвестора.

"Аквапарк должен стать общегородским объектом. Он должен вызвать интерес большое количество красноярцев, живущих в разных районах города", - подчеркнул глава Красноярска Эдхам Акбулатов.

Сейчас все идеи изучают маркетологи, ведь проект коммерческий. О цене для горожан говорить ещё рано, строительство начнётся только в 19 году, но для сравнения, в Новосибирске поход в "Аквамир" на весь день стоит 2200 рублей с человека.


Вадим КУЛИКОВ
АРХИВ 
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