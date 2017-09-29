Синоптики обещают пасмурный октябрь. Дождь сменится снегом, уже после 5 октября дневные температуры максимально приблизятся к нулевой отметке и продолжат падать. К концу октября возможно небольшое потепление. А уходящий сентябрь войдёт в историю метеонаблюдений: он побил рекорд по количеству дождей. Выпало 106 миллиметров осадков, что составляет 260% от нормы.
"Количество пасмурных дней с дождём составило 23 дня - это один из самых дождливых месяцев за 103 года наблюдений. Последний такой дождливый и пасмурный сентябрь был 50 лет назад", - рассказала ведущий специалист Красноярского гидрометцентра Оксана Сальникова.