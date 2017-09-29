НОВОСТИ | Общество













29.09.17 17:42 Красноярцам обещают пасмурный октябрь





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"Количество пасмурных дней с дождём составило 23 дня - это один из самых дождливых месяцев за 103 года наблюдений. Последний такой дождливый и пасмурный сентябрь был 50 лет назад", - рассказала ведущий специалист Красноярского гидрометцентра Оксана Сальникова.













Синоптики обещают пасмурный октябрь. Дождь сменится снегом, уже после 5 октября дневные температуры максимально приблизятся к нулевой отметке и продолжат падать. К концу октября возможно небольшое потепление. А уходящий сентябрь войдёт в историю метеонаблюдений: он побил рекорд по количеству дождей. Выпало 106 миллиметров осадков, что составляет 260% от нормы."Количество пасмурных дней с дождём составило 23 дня - это один из самых дождливых месяцев за 103 года наблюдений. Последний такой дождливый и пасмурный сентябрь был 50 лет назад", - рассказала ведущий специалист Красноярского гидрометцентра Оксана Сальникова.







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