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29.09.17 17:41 Глава Красноярска оценил итоги работы Виктора Толоконского





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"Очень много проектов в Красноярске реализовано исключительно благодаря его позиции, его настойчивости, его профессионализму. Это в первую очередь проекты, связанные со строительством объектов Универсиады. Кроме того, строительство новых школ, ремонт дорог, строительство объектов дорожной сферы. Поэтому я оцениваю это как большой вклад в развитие Красноярска", - сказал глава Красноярска Эдхам Акбулатов.







Глава Красноярска Эдхам Акбулатов оценил итоги работы Виктора Толоконского. Напомним, 27 сентября губернатор Красноярского края объявил о своей отставке и попрощался с коллективом правительства. 28 сентября Толоконский покинул регион и улетел в Новосибирск. При этом до сих пор нет официального подтверждения ни об отставке, ни о назначении нового губернатора. Вот чем запомнится красноярцам Виктор Александрович по мнению мэра."Очень много проектов в Красноярске реализовано исключительно благодаря его позиции, его настойчивости, его профессионализму. Это в первую очередь проекты, связанные со строительством объектов Универсиады. Кроме того, строительство новых школ, ремонт дорог, строительство объектов дорожной сферы. Поэтому я оцениваю это как большой вклад в развитие Красноярска", - сказал глава Красноярска Эдхам Акбулатов.











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