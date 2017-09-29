НОВОСТИ | Общество













29.09.17 17:40 На Коммунальном мосту открывается движение автотранспорта





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К тому же, технология ремонта моста сложнее, чем дороги, и необходимо более бережное отношение, но остановит ли это водителей? Когда мост был закрыт, с 16 июня камеры зафиксировали 21 тысячу нарушений, штрафы были выписаны на 30 миллионов рублей. Напомним, сам ремонт обошёлся в 385 миллионов. Полностью мост откроют по готовности, ориентировочно 6 октября.





Коммунальный мост откроют в 6 часов вечера. Но в департаменте городского хозяйства водителей просят пока им не пользоваться. Во-первых, откроют только две центральные полосы: по одной в каждую сторону. На других ещё не успели постелить финальный слой асфальта. Во-вторых, скорость ограничена до 20 километров в час. Поэтому если все ринутся на Коммунальный мост, пробка на улице Матросова и "Красрабе" обеспечена.К тому же, технология ремонта моста сложнее, чем дороги, и необходимо более бережное отношение, но остановит ли это водителей? Когда мост был закрыт, с 16 июня камеры зафиксировали 21 тысячу нарушений, штрафы были выписаны на 30 миллионов рублей. Напомним, сам ремонт обошёлся в 385 миллионов. Полностью мост откроют по готовности, ориентировочно 6 октября. Вадим КУЛИКОВ

















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