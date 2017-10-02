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02.10.17 11:41 "Енисей-СТМ" во втором финальном матче уступил "Красному Яру"





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Плотная борьба не обошлась без нарушений правил. Команды трижды обменивались точными ударами со штрафного и в конце матча табло фиксировало 9:9. Всё же "Яру" удалось занести, реализовать попытку и сократить отставание в финальной серии на четыре очка.



"Яр" навязал хорошую борьбу. Где-то задёргались, начали сохранять игру, допускали ошибки. Но главное, что всё обошлось и мы чемпионы", - сказал капитан РК "Енисей-СТМ" Юрий Кушнарёв.



Правобережной команде удалось сдержать напор воодушевлённых соперников и сохранить счёт до конца поединка. По сумме двух игр 29:25 побеждает "Енисей" и становится в восьмой раз в истории чемпионом страны. Трофей команде вручил исполняющий обязанности губернатора Александр Усс.



"Ещё и Континентальный щит, и суперкубок России. Команда выиграла всё что могла и закончила чемпионством. Через три дня ждём первого женского чемпионства нашей команды", - сказал председатель тренерского совета РК "Енисей-СТМ" Александр Первухин.



К слову, регбийный сезон в Красноярске и этим не заканчивается. 13 октября "Енисей" сразится в Кубке вызова с французским "Бордо", а 14-го "Яр" примет "Стад Франсе".





Не матч, а бой гладиаторов увидели заполнившие трибуны красноярцы. После стартового свистка любой эпизод заканчивался жёстким столкновением игроков "Енисея" и "Красного Яра". Ведь на кону стоял титул чемпиона России и никто не хотел уступать. Первый финальный поединок закончился со счётом 20:9 в пользу "Енисея", и его игроки вышли на ответный матч в более комфортном психологическом состоянии.Плотная борьба не обошлась без нарушений правил. Команды трижды обменивались точными ударами со штрафного и в конце матча табло фиксировало 9:9. Всё же "Яру" удалось занести, реализовать попытку и сократить отставание в финальной серии на четыре очка."Яр" навязал хорошую борьбу. Где-то задёргались, начали сохранять игру, допускали ошибки. Но главное, что всё обошлось и мы чемпионы", - сказал капитан РК "Енисей-СТМ" Юрий Кушнарёв.Правобережной команде удалось сдержать напор воодушевлённых соперников и сохранить счёт до конца поединка. По сумме двух игр 29:25 побеждает "Енисей" и становится в восьмой раз в истории чемпионом страны. Трофей команде вручил исполняющий обязанности губернатора Александр Усс."Ещё и Континентальный щит, и суперкубок России. Команда выиграла всё что могла и закончила чемпионством. Через три дня ждём первого женского чемпионства нашей команды", - сказал председатель тренерского совета РК "Енисей-СТМ" Александр Первухин.К слову, регбийный сезон в Красноярске и этим не заканчивается. 13 октября "Енисей" сразится в Кубке вызова с французским "Бордо", а 14-го "Яр" примет "Стад Франсе". Роман РЫКОВ











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