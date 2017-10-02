Красноярцы стали лидерами в борьбе за Межконтинентальный кубок по дрифту, который разыграли в Токио. По итогам двух дней Аркадий Цареградцев в финале стал серебряным призёром, в том числе одолев японского тяжеловеса Масато Кавабату. Георгию Чивчяну повезло меньше - он занял лишь пятую точку в рейтинге, но гонщик тоже поднялся на сцену, чтобы устроить традиционную битву шампанским.
Отметим, что эти красноярские дрифтеры участвуют в японских гонках уже не первый год, но только сейчас им удалось забраться так высоко в турнирной таблице, что стало настоящей сенсацией.