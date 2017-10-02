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02.10.17 11:48 Красноярец стал серебряным призёром Межконтинентального кубка по дрифту





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Отметим, что эти красноярские дрифтеры участвуют в японских гонках уже не первый год, но только сейчас им удалось забраться так высоко в турнирной таблице, что стало настоящей сенсацией.







Красноярцы стали лидерами в борьбе за Межконтинентальный кубок по дрифту, который разыграли в Токио. По итогам двух дней Аркадий Цареградцев в финале стал серебряным призёром, в том числе одолев японского тяжеловеса Масато Кавабату. Георгию Чивчяну повезло меньше - он занял лишь пятую точку в рейтинге, но гонщик тоже поднялся на сцену, чтобы устроить традиционную битву шампанским.Отметим, что эти красноярские дрифтеры участвуют в японских гонках уже не первый год, но только сейчас им удалось забраться так высоко в турнирной таблице, что стало настоящей сенсацией.











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