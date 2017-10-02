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НОВОСТИ | Общество





02.10.17 17:47 В Красноярске прошёл экологический марафон в честь Дня Енисея



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Сотни волонтёров, школьников, студентов, жителей соседних домов собрались на Ярыгинской набережной Енисея, чтобы привести это место в порядок. Экологический марафон принял форму квеста. Участники разделились на команды. Каждая старалась как можно лучше убрать свой участок.

"Очень отрадно, что в этом году субботник совпал с экологической акцией, которую организовала компания "Русский алюминий". Акция проходит не первый год, и когда руководители компании советовались, какую площадку выбрать, мы посоветовали берег Абаканской протоки", - пояснил глава Красноярска Эдхам Акбулатов.

Берег реки как раз излюбленное место отдыха горожан. К слову, впервые акция "День Енисея" состоялась по инициативе компании РУСАЛ и Русского географического общества пять лет назад. И с каждым годом она становится всё масштабнее.

"Число партнёров растёт, акция развивается, и самое главное - появляются новые мысли, новые идеи. В этом году мы попробовали абсолютно неожиданный, но эффективный формат, когда волонтёры предлагали отдыхающим взять мусорный мешок, убрать за собой и получить за это приз", - рассказал заместитель директора алюминиевого дивизиона компании "РУСАЛ" Сергей Попов.

За лето с Ярыгинской набережной было вывезено 700 мешков мусора. Но организаторы пошли ещё дальше и на субботнике выпустили в реку тысячу мальков осетра, чтобы фауна Енисея обновлялась. Место было согласовано с Федеральным агентством по рыболовству. За тем, как приживутся мальки, будут наблюдать специалисты.


Мария СЕМЁНОВА
АРХИВ 
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