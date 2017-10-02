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|02.10.17 17:43 В Красноярске подростки забросали камнями электричку
Красноярские школьники закидали электричку камнями. Это произошло в районе платформы "Путепровод". Двое подростков 13 лет пропустили тренировку и вместо занятий решили похулиганить. В результате разбиты несколько окон электрички Красноярск-Снежница-Северный. Одну пассажирку засыпало осколками.
К счастью, никто не пострадал, но родителям придётся возместить ущерб - более 5 тысяч рублей. Как сообщили полицейские, оба мальчика живут в многодетных семьях и предоставлены сами себе.
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