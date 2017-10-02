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02.10.17 17:41 Александр Усс принял участие в совете Законодательного собрания края



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У Александра Усса сейчас два кабинета. 19 лет он занимал кабинет спикера, уже в качестве исполняющего обязанности губернатора зашёл на несколько минут, перед тем как идти на заседание совета ЗС. В губернаторском кабинете работает весь день, с утра подписал первые распоряжения, табличку здесь сменили в выходные.

Возможно, это был самый короткий совет Законодательного собрания. Усс коротко обозначил направления работы, уже через 15 минут вышел. Вопросы подготовки к будущей сессии впервые за много лет обсуждали без него.

"Жалко, что Александр Викторович уходит, работаю с ним уже 16 лет, уверен, что это лучший спикер, которого можно представить. И по знаниям, и по умению вести сессии, и по созданию коллектива", - отметил депутат ЗС Александр Симановский.

"Я думаю, сейчас у всех депутатов смешанные чувства. Кто-то рад - поздравляет Александра Викторовича с новой должностью, с новым этапом его жизни, но как представить Заксобрание без Александра Викторовича, пока никто не знает", - добавил и.о. спикера ЗС края Алексей Клешко.

Сейчас обязанности спикера ЗС исполняет Алексей Клешко, он же начнёт ближайшую сессию 19 октября. Первый вопрос сессии - выборы председателя. Им может стать любой из депутатов.


Евгения ПЛОТНИКОВА
АРХИВ 
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