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НОВОСТИ | Общество





02.10.17 20:57 В Красноярске отметили День пожилого человека



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Сегодня в Красноярске более 220 тысяч пенсионеров, но никто из них не считает себя пожилым. Ветераны принимают активное участие в культурной и спортивной жизни города, покоряют просторы интернета. В этом, а также в делах по хозяйству им помогают красноярские волонтёры. Сейчас в честь праздника в краевом центре прошло более 130 мероприятий.

"Эти масштабные празднования дают нам старт, для того чтобы мы провели хорошо и интересно зиму. Где можно заняться своим физическим развитием - очень много групп здоровья, можно заняться творчеством, прикладным искусством и так далее", - сказала член ветеранского движения Железнодорожного района Красноярска Тамара Степанова.

Старшее поколение участвует в благоустройстве города, входит в комитеты общественного контроля по ремонту дворов, улиц и набережной. Частые встречи с ветеранским активом проводит Эдхам Акбулатов, вместе определяют дальнейший вектор развития города.

"Преемственность тех решений, тех проектов, той работы, в которой вы принимали участие, будет сохранена. Вы профессионалы высокого уровня - строители, медики, педагоги, разных других специальностей, которые нужны в любом городе. Я хочу вам пожелать, чтобы вас никогда не подводило здоровье и ваши близкие дарили вам радость и заботились о вас. С праздником, дорогие ветераны!", - сказал глава Красноярска Эдхам Акбулатов.

Настоящим подарком для старшего поколения стал концерт народной артистки России Екатерины Шавриной.


Владислав ТАМОШАУСКАС
АРХИВ 
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