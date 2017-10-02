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НОВОСТИ | Происшествия





02.10.17 17:45 В Советском районе без горячей воды и отопления остались 27 многоэтажек



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В Красноярске попытка незаконного подключения к трубопроводу с холодной водой на несколько часов оставила без горячей воды и тепла 27 многоэтажек в Советском районе. Рабочие самовольно, без согласований и разрешений, попыталась подключить к водоснабжению строящееся здание, в результате повредили трубопровод с горячей водой.

На место порыва оперативно выехала ремонтная бригада, но быстро устранить коммунальную аварию помешали два павильона, установленные прямо над теплосетью. Один из них был демонтирован, под второй пришлось сделать подкоп. В целом на восстановление водоснабжения ушло четыре часа. Сейчас теплотранспортаная компания устанавливает размер ущерба и заказчика самовольного бурения.
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