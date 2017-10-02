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02.10.17 17:45 В Советском районе без горячей воды и отопления остались 27 многоэтажек





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На место порыва оперативно выехала ремонтная бригада, но быстро устранить коммунальную аварию помешали два павильона, установленные прямо над теплосетью. Один из них был демонтирован, под второй пришлось сделать подкоп. В целом на восстановление водоснабжения ушло четыре часа. Сейчас теплотранспортаная компания устанавливает размер ущерба и заказчика самовольного бурения.







В Красноярске попытка незаконного подключения к трубопроводу с холодной водой на несколько часов оставила без горячей воды и тепла 27 многоэтажек в Советском районе. Рабочие самовольно, без согласований и разрешений, попыталась подключить к водоснабжению строящееся здание, в результате повредили трубопровод с горячей водой.На место порыва оперативно выехала ремонтная бригада, но быстро устранить коммунальную аварию помешали два павильона, установленные прямо над теплосетью. Один из них был демонтирован, под второй пришлось сделать подкоп. В целом на восстановление водоснабжения ушло четыре часа. Сейчас теплотранспортаная компания устанавливает размер ущерба и заказчика самовольного бурения.







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