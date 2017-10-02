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02.10.17 17:44 Коммунальный мост в Красноярске откроют с недоделками





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"Мы перекроем раза два-три, в середине недели, возможно, в субботу, с 12 ночи или с 10 вечера до 6 утра. Мы не будем сильно мешать транспорту", - пояснил руководитель строительной компании-подрядчика Владимир Егоров.



Какие ещё неудобства останутся после открытия Коммунального моста, расскажем в вечернем выпуске "Вестей" в 20:45.





Красноярский Коммунальный мост должны открыть уже через сутки. Но откроют его с недоделками. Об этом заявили главный подрядчик и глава города на выездной инспекции. Асфальт будет готов. При этом водителей ещё ждут перекрытия и ограничения движения, чтобы смонтировать ограждения и установить резиновые прокладки в швы."Мы перекроем раза два-три, в середине недели, возможно, в субботу, с 12 ночи или с 10 вечера до 6 утра. Мы не будем сильно мешать транспорту", - пояснил руководитель строительной компании-подрядчика Владимир Егоров.Какие ещё неудобства останутся после открытия Коммунального моста, расскажем в вечернем выпуске "Вестей" в 20:45.











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