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02.10.17 17:39 Врио губернатора края Александра Усса официально представили красноярской общественности





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К слову, у Усса сегодня первый официальный рабочий день. Он приехал в правительство к 8 утра, уже провёл ряд встреч. Первое большое совещание назначено на 3 октября. Первое заявление - кадровых перестановок в аппарате не избежать.



"Все, кто сегодня работает в правительстве, в любом случае найдут своё место в Красноярском крае в соответствии со своим желанием и способностями. Команда будет формироваться по мере работы. Полагаю, что к Новому году все точки над i будут расставлены, хотя первые изменения могут произойти в ближайшие две недели", - сказал врио губернатора Красноярского края Александр Усс.





Полномочный представитель президента в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло зачитал указ Владимира Путина и официально представил красноярской общественности и политической элите временно исполняющего обязанности губернатора края Александра Усса. Это обязательная процедура.К слову, у Усса сегодня первый официальный рабочий день. Он приехал в правительство к 8 утра, уже провёл ряд встреч. Первое большое совещание назначено на 3 октября. Первое заявление - кадровых перестановок в аппарате не избежать."Все, кто сегодня работает в правительстве, в любом случае найдут своё место в Красноярском крае в соответствии со своим желанием и способностями. Команда будет формироваться по мере работы. Полагаю, что к Новому году все точки над i будут расставлены, хотя первые изменения могут произойти в ближайшие две недели", - сказал врио губернатора Красноярского края Александр Усс.











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