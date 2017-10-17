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17.10.17 08:50 Жильцы красноярской пятиэтажки сэкономили на ремонте подъездов





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О каком успехе речь? Да вот об этом. Жильцы могут похвастаться собственными подъездами. Им повезло, что в доме всего 26 квартир, но порой сложно организовать и пять человек. У председателя Галины Туровой получилось объединить всех. А поводом стали отказы в ремонте управляющей компании. 10 лет жилищники говорили: денег на счёте многоэтажки нет, предлагали взять кредит. Сумму же за косметический ремонт выставили космическую.



"Насчитали 205 тысяч. Мы посмотрели, за работу было насчитано 34 тысячи, а остальное всё на материалы. Мы понимаем, что КЧ фасадное, качественное, нужно 100 банок. Мы посчитали, что таких денег у нас нет", - рассказала председатель совета дома 50 по пр. Мира Галина Турова.



Решили делать сами. Смета, составленная жильцами, изрядно отличалась от той, что предоставили специалисты "Жилфонда". 33 тысячи против 200 - экономия более чем приличная: в шесть раз. Несмотря на то, что в доме в основном владельцы пожилые, по три тысячи нашла каждая семья.



Когда отремонтировали один подъезд, жители второго также изъявили желание. Опыт этого дома показывает: никто лучше самих владельцев не позаботится о собственном жилье. А управляющим компаниям доверять можно, только тщательно проверяя.



Этот дом 80 года постройки, сделать здесь нужно было действительно очень многое. Председатель совета дома Галина Васильевна говорит, что залог их успеха - в дружбе между соседями и неравнодушии.О каком успехе речь? Да вот об этом. Жильцы могут похвастаться собственными подъездами. Им повезло, что в доме всего 26 квартир, но порой сложно организовать и пять человек. У председателя Галины Туровой получилось объединить всех. А поводом стали отказы в ремонте управляющей компании. 10 лет жилищники говорили: денег на счёте многоэтажки нет, предлагали взять кредит. Сумму же за косметический ремонт выставили космическую."Насчитали 205 тысяч. Мы посмотрели, за работу было насчитано 34 тысячи, а остальное всё на материалы. Мы понимаем, что КЧ фасадное, качественное, нужно 100 банок. Мы посчитали, что таких денег у нас нет", - рассказала председатель совета дома 50 по пр. Мира Галина Турова.Решили делать сами. Смета, составленная жильцами, изрядно отличалась от той, что предоставили специалисты "Жилфонда". 33 тысячи против 200 - экономия более чем приличная: в шесть раз. Несмотря на то, что в доме в основном владельцы пожилые, по три тысячи нашла каждая семья.Когда отремонтировали один подъезд, жители второго также изъявили желание. Опыт этого дома показывает: никто лучше самих владельцев не позаботится о собственном жилье. А управляющим компаниям доверять можно, только тщательно проверяя. Мария СЕМЁНОВА

















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