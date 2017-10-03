Сроки окончания ремонта на проспекте Мира в Красноярске сорвались из-за "неорганизованности подрядчиков" и погоды. Об этом заявил глава города. Ремонт затягивается почти на две недели. К этим выходным автомобилисты наконец смогут беспрепятственно проехать по центру. А вот тротуары будут ремонтировать до конца октября.
Также мэр заявил, что, возможно, улицы Декабристов и Дубровинского снова сделают двухсторонними, то есть вернут схему движения в тот вид, в котором она была до закрытия Коммунального моста на реконструкцию.