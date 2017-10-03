НОВОСТИ | Общество













03.10.17 09:00 Ремонт проспекта Мира затянулся из-за неорганизованности подрядчиков





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Также мэр заявил, что, возможно, улицы Декабристов и Дубровинского снова сделают двухсторонними, то есть вернут схему движения в тот вид, в котором она была до закрытия Коммунального моста на реконструкцию.







Сроки окончания ремонта на проспекте Мира в Красноярске сорвались из-за "неорганизованности подрядчиков" и погоды. Об этом заявил глава города. Ремонт затягивается почти на две недели. К этим выходным автомобилисты наконец смогут беспрепятственно проехать по центру. А вот тротуары будут ремонтировать до конца октября.Также мэр заявил, что, возможно, улицы Декабристов и Дубровинского снова сделают двухсторонними, то есть вернут схему движения в тот вид, в котором она была до закрытия Коммунального моста на реконструкцию.











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